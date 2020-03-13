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Кашшаи разобрал спорные моменты матча «Локомотив» — «Ахмат»

Кашшаи разобрал спорные моменты матча «Локомотив» — «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи разобрал решения арбитров в матче 21-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Ахмат» (1:0).

«Судья должен был показывать жёлтую карточку Кверквелии, а не красную. Но по пенальти никаких сомнений нет. Это непростое решение. Это мы сейчас говорим об этом, рассматривая эпизод по несколько минут. А у рефери было полторы секунды на решение.

Что касается руки Силвы, мы проанализировали эпизод очень хорошо. Я просмотрел его раз 30. Была дана рекомендация просмотра VAR, и судья оставил изначальное решение. У нас нет сейчас данного эпизода на видео. Рука находилась в естественном положении. Руку нельзя просто взять и отрезать. Судья просмотрел этот момент на повторе», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Кашшаи: пенальти в матче «Зенит» — «Локомотив» не назначен верно. Нельзя отрезать руку
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