«Спуститесь с небес на землю». Алькантара недоволен решением продолжать чемпионат Германии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара раскритиковал решение руководства Бундеслиги и немецких клубов о продолжении чемпионата. Завтра, 14 марта, состоится матч «Баварии» с берлинским «Унионом».

«Это сумасшествие. Пожалуйста, перестаньте валять дурака и спуститесь с небес на землю. Будем честны, есть вещи, которые гораздо важнее любого спорта», – написал Алькантара в своём «твиттере».

Бундеслига – единственная из топ-5 лиг, которая не была приостановлена из-за коронавируса. Ранее сообщалось о приостановке чемпионатов Англии, Италии, Испании и Франции, а также переносе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

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