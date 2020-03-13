«Ахмат» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 19:30

Сегодня, 13 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Динамо» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).
«Чемпионат» проведёт также текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо».
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