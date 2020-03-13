Президент «Атлетико»: Симеоне — лучший тренер мира. Подписал бы с ним пожизненный контракт
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о главном тренере команды Диего Симеоне.
На этой неделе «матрасники» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев «Ливерпуль» (1:0, 3:2 ДВ).
«Симеоне входит в тройку самых важных людей в истории «Атлетико». Мы знали, что можем обыграть «Ливерпуль». У нас лучший тренер мира и отличная команда, на которую клуб может рассчитывать ещё многие годы. Я бы подписал с Диего пожизненный контракт», — приводит слова Сересо TyC Sports.
В турнирной таблице испанской Примеры «Атлетико» занимает шестое место. В активе «матрасников» 45 очков.
Напомним, сегодня, 13 марта, УЕФА принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса.
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Есть два вида справедливости.
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