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«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Ахмат» — «Динамо»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Динамо»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и московского «Динамо» назвали составы на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Гиголаев, Раванелли, Роши, Глушаков, Харин, Визеу, Ильин.

Запасные: Мелихов, Гудиев, Нижич, Бериша, Х. Кадыров, Митришев, Мбенге, А. Кадыров, Понсе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Комличенко, Филипп.

Запасные: Сангаре, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Панченко, Игбун, Н'Жье.

Встреча состоится сегодня, 13 марта, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо».

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