«Ювентус» из-за карантина сделал бесплатным доступ к клубному ТВ

Туринский «Ювентус» из-за ситуации с эпидемией коронавируса в Италии позволил болельщикам смотреть бесплатно клубное ТВ.

Клуб опубликовал на своём сайте промокод, по которому можно бесплатно смотреть матчи, обзоры и другие видеоматериалы «Ювентуса» на протяжении 30 дней.

После положительного теста Даниеле Ругани на коронавирус 121 сотрудник «Ювентуса», среди которых футболисты, персонал, руководители и другие работники клуба, ушёл на добровольный карантин. Чемпионат Италии приостановлен из-за эпидемии коронавируса. В стране действует карантин, работают только супермаркеты и аптеки.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В Италии от коронавируса умерло свыше 1000 человек, выздоровело более 1000 заражённых.

Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус». Подпишись!