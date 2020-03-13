На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вариант с возможным приостановлением Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
«Есть руководители, врачи, эпидемиологи, они и должны давать советы. А как приостановить наш чемпионат? Во вторник будет совещание в РПЛ, там и будем это обсуждать. Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса. Как футбольный клуб может призывать закрыть чемпионат? Если врачи так скажут, тогда закроем.
Нечестно, что где-то можно играть со зрителями на трибунах, а где-то нет? А что сделать? Слава богу, что где-то ещё разрешают играть. Ну так случилось, что теперь сделаешь. У нас ажиотаж на билеты огромный, люди звонят, пишут… Раз такая чума пришла на мир, то ничего не поделаешь. Но пока врачи не скажут приостановить чемпионат или в стране не объявят какое-то положение, надо играть», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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