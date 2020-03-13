Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

«Мир сейчас переживает трудный момент, требующий от нас повышенного внимания и заботы друг о друге. Сегодня я говорю не как футболист, а как сын, отец, человек, вокруг которого происходят события, затронувшие остальной мир. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей, они помогут разобраться с ситуацией.

Забота о человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Хочу обратиться к тем, кто потерял близкого человека. Поддерживаю всех, кто борется с этим вирусом, например моего товарища по команде Даниэле Ругани. Поддерживаю невероятных людей — врачей, которые подвергают свою жизнь опасности, чтобы спасти других", — написал Роналду в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.



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