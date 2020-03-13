Нужно ли останавливать РПЛ в связи с эпидемией коронавируса?

Клубы Российской Премьер-Лиги 17 марта на совещании обсудят вопрос о приостановлении турнира из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: нужно ли останавливать РПЛ в связи с эпидемией коронавируса?

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

На этот момент в мире зафиксировано 137 387 случаев инфицирования COVID-19. Коронавирус унёс 5088 жизней. Выздоровело 69 779 человек.

После 21 тура турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» из Санкт-Петербурга, набравший 47 очков. Второе место занимает «Краснодар» (41), третье — «Ростов» (38). В топ-5 входят также московские «Локомотив» (38) и ЦСКА (35).

Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус». Подпишись!