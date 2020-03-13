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Артета рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Артета рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, рассказал о самочувствии и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Привет всем. Спасибо за добрые слова и поддержку. Уже чувствую себя намного лучше.
Мы все столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровье каждого — единственная важная вещь.

Уважайте и защищайте друг друга, следуйте инструкциям, и все вместе справимся с этим. Молодцы, что приняли правильное решение, приостановив матчи. Ещё раз спасибо», — написал Артета на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, сегодня, 13 марта, руководство английской Премьер-лиги приняло решение остановить проведение турнира до 4 апреля.

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