Озил: футбол сейчас не имеет значения. Здоровье каждого человека гораздо важнее
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил высказался о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Футбол сейчас не имеет значения. Здоровье и благополучие каждого человека гораздо важнее всего остального. Ребята, примите все возможные меры предосторожности и будьте внимательными ко всем, особенно к тем, кто подвержен высокому риску.
Проходя через эту глобальную проблему, мы не должны забывать благодарить всех врачей, медсестёр, учёных и остальных во всем мире, кто помогает предотвратить распространение вируса. В предстоящие недели они будут находиться под высоким давлением, поэтому заслуживают всеобщего уважения и благодарности», — написал Озил на своей странице в «Твиттере».
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