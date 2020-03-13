Непомнящий: в Китае нас четыре месяца не выпускали из страны

Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал ситуацию с возможной приостановкой чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.
«Мы должны понимать, что нельзя рисковать здоровьем людей, будь то футболисты или болельщики. Нет никакого смысла выделяться среди остальных. Это серьёзнейший форс-мажор. Я уже бывал в подобной ситуации, когда работал в Китае.
Мы четыре месяца тренировались, главной задачей было сохранить позитивное настроение у игроков. Нас не выпускали из страны, и в этой ситуации приходилось скрашивать досуг. Сейчас же ситуация другая, но рисковать ни в коем случае не стоит. Чемпионат нужно приостановить и следить за ситуацией. Чем меньше будет заболеваний, тем лучше.
Допуск зрителей на стадион? Не сомневаюсь, люди ищут наилучшее решение в этой ситуации, но логичнее было бы приостановить чемпионат. Какая разница: тысяча болельщиков в Петербурге будет разносчиком вируса для следующей сотни тысяч людей или же 5 тысяч в Москве будут теми же разносчиками? Если уж и решили продолжать, то нужно было проводить эти матчи без зрителей», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.
- 13 марта 2020
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