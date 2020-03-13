Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Инсинье пожертвовал € 100 тыс. на борьбу с коронавирусом в Неаполе

Инсинье пожертвовал € 100 тыс. на борьбу с коронавирусом в Неаполе
Футбол / Италия 0

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье перечислил больницам итальянского Неаполя € 100 тыс. на борьбу с коронавирусом.

«Хочу поблагодарить Лоренцо. Он один из тех, кто наиболее активно помогал больницам Неаполя. Инсинье пожертвовал € 100 тыс. на борьбу с коронавирусом и помощь больницам», — цитирует Il Mattino губернатора региона кампания Винченцо Де Луку.

Ранее нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.

Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус». Подпишись!

Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020