Инсинье пожертвовал € 100 тыс. на борьбу с коронавирусом в Неаполе

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье перечислил больницам итальянского Неаполя € 100 тыс. на борьбу с коронавирусом.

«Хочу поблагодарить Лоренцо. Он один из тех, кто наиболее активно помогал больницам Неаполя. Инсинье пожертвовал € 100 тыс. на борьбу с коронавирусом и помощь больницам», — цитирует Il Mattino губернатора региона кампания Винченцо Де Луку.

Ранее нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.

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