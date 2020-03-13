«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче чемпионата России

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» принимал московское «Динамо». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал хавбек «Ахмата» Одисе Роши, отправив мяч в ворота соперника на 10-й минуте. До перерыва защитник «Динамо» Константин Рауш сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий Максимилиан Филипп вывел бело-голубых вперёд. В конце матча отличился защитник гостей Дмитрий Скопинцев. Спустя три минуты один мяч отыграл хавбек хозяев Денис Глушаков.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кирилла Новикова 30 очков. «Ахмат» (20) — на последнем, 16-м месте.