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«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче чемпионата России

«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» принимал московское «Динамо». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал хавбек «Ахмата» Одисе Роши, отправив мяч в ворота соперника на 10-й минуте. До перерыва защитник «Динамо» Константин Рауш сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий Максимилиан Филипп вывел бело-голубых вперёд. В конце матча отличился защитник гостей Дмитрий Скопинцев. Спустя три минуты один мяч отыграл хавбек хозяев Денис Глушаков.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кирилла Новикова 30 очков. «Ахмат» (20) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
13 марта 2020, пятница. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Роши – 10'   1:1 Рауш – 26'   1:2 Филипп – 50' (пен)   1:3 Скопинцев – 86'   2:3 Глушаков – 89'
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