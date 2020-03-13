20-летний форвард «Фиорентины» заразился коронавирусом

Сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Влахович — воспитанник белградского «Партизана». С 2018 года футболист выступает за «Фиорентину». 20-летний форвард в этом сезоне Серии А забил шесть мячей в 22 матчах.

Ранее у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани диагностировали коронавирус. Положительный тест на COVID-19 сдали и пять футболистов «Сампдории», среди которых Маттео Габбьядини и Олбин Экдаль.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.



Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус». Подпишись!