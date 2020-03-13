Головин подписал новый контракт с «Монако»

Как стало известно «Чемпионату», российский полузащитник «Монако» Александр Головин продлил сотрудничество с клубом. Новый контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за € 30 млн. Прежнее соглашение 23-летнего футболиста с монегасками действовало до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1. Россиянин записал в актив 3 мяча и 4 результативные передачи. В остальных турнирнах (Кубок Франции, Кубок французской лиги) Головин помог «Монако» в 5 встречах.

«Монако», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице французского первенства.

Календарь чемпионата Франции сезона-2019/2020