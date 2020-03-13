Сульшер: я правильный человек для «Манчестер Юнайтед». Все доказательства налицо
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил свою работу в клубе. Норвежский специалист отметил также, что ему пришлось многое изменить, когда он возглавил «красных дьяволов» в конце 2018 года.
«Чувствовал, что многое нужно изменить. Верю, что мы добьёмся высот. Считаю, что команда находится на пути, по которому должен идти «Манчестер Юнайтед».
В разных клубах разные культуры и разные способы ведения дел, и я верю в то, как мы сейчас работаем с «Манчестер Юнайтед».
Думаю, что являюсь правильным человеком для клуба, но я не собираюсь сидеть здесь и говорить об этом. Все доказательства налицо», — приводит слова Сульшера Goal.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
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