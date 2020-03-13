Б. Игнатьев: я за продолжение сезона РПЛ, всё в жизни должно идти своим чередом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможную приостановку чемпионата России из-за вспышки коронавируса.

«Чемпионат нужно продолжать, ничего приостанавливать не нужно. Наступят добрые времена, а нам нужно продолжать жить футболом. Надо лишь продумать детали, связанные с обеспечением безопасности людей. Наша жизнь заключается в том, чтобы наш клубы участвовали в Лиге чемпионов, ведь это не только возможность созерцать, но и зарабатывать деньги. Без еврокубков мы потеряем многое.



Я не могу понять допуск болельщиков на стадионы. Возьмём даже Москву: о каких 5 тысячах мы говорим? Почему именно такая цифра? Разве что-то изменится, если будет на 200 человек больше или, наоборот, меньше? Не боюсь ли я сам посещать матчи? Не боюсь. Столько всего вокруг происходит: один раком заболел, второй умер. Лично я не особо остерегаюсь всего этого. Живу достаточно уже и видел разные болячки.



Я за проведение чемпионата, пусть даже без зрителей. Будет меньше интереса, но всё в этой жизни должно идти своим чередом. Ведь нам неизвестно, когда наступят здоровые времена и мы снова начнём жить в нормальном русле», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек, на территории КНР — более 3,1 тыс.