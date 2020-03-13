Глушаков догнал Комличенко по голам среди российских игроков
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков забил гол в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).
33-летний хавбек отличился на 89-й минуте. Ризван Уциев совершил навес в штрафную, Владимир Ильин сделал скидку в центр, Андресу Понсе не дали пробить, но мяч отлетел к Глушакову, который аккуратным ударом направил его в ворота.
Глушаков забил 55-й гол в карьере, и по этому показателю среди россиян он сравнялся с нападающим «Динамо» Николаем Комличенко.
В этом сезоне полузащитник «Ахмата» во всех турнирах провёл на поле 20 матчах, забил четыре гола. Глушаков перешёл в грозненский клуб летом 2019 года из «Спартака».
«Ахмат», набрав 20 очков, располагается на последнем, 16-м месте в РПЛ.
«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче чемпионата России
Читайте также
- 14 марта 2020
-
00:02
- 13 марта 2020
-
23:48
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
23:07
-
22:45
-
22:40
-
22:13
-
22:10
-
21:57
-
21:51
-
21:50
-
21:41
-
21:26
-
21:23
-
21:05
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:24
-
20:18
-
20:04
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:06
-
18:53
-
18:40
-
18:38
-
18:30
-
18:17
Партнерский контент