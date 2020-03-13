Глушаков догнал Комличенко по голам среди российских игроков

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков забил гол в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).

33-летний хавбек отличился на 89-й минуте. Ризван Уциев совершил навес в штрафную, Владимир Ильин сделал скидку в центр, Андресу Понсе не дали пробить, но мяч отлетел к Глушакову, который аккуратным ударом направил его в ворота.

Глушаков забил 55-й гол в карьере, и по этому показателю среди россиян он сравнялся с нападающим «Динамо» Николаем Комличенко.

В этом сезоне полузащитник «Ахмата» во всех турнирах провёл на поле 20 матчах, забил четыре гола. Глушаков перешёл в грозненский клуб летом 2019 года из «Спартака».

«Ахмат», набрав 20 очков, располагается на последнем, 16-м месте в РПЛ.