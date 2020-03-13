Винисиус: почему выбрал «Реал», а не «Барселону»? Хотел играть за величайший клуб

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему в 2017 году решил подписать контракт со «сливочными», несмотря на интерес со стороны каталонской «Барселоны».

«Всё произошло сразу после того, как я вернулся с чемпионата Южной Америки U17, который проходил в Чили. В прессе уже ходили слухи, но я никогда не верил им. В итоге это случилось: и «Реал», и «Барселона» сделали предложения. У меня было только три дня, чтобы принять решение. Я всегда хотел играть за величайший клуб, поэтому выбрал «Реал».

Мои родители посетили оба клуба, мадридцы понравились им больше. Я хотел того же и чувствовал, что их проект лучше подходил мне. «Реал» даёт много игрового времени молодым футболистам, таким как я. Кроме того, тогда у них был выдающийся период успеха в Лиге чемпионов.

Было сложно из-за того, что «Реал» заплатил за меня € 46 млн. Я должен был заставить всех забыть о ценнике. К счастью, я сыграл много матчей в первом сезоне. Сейчас в моём активе 50 встреч в составе «Реала». Не многие футболисты достигают этого в таком юном возрасте», — приводит слова Винисиуса FourFourTwo.