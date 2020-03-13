«Динамо» опубликовало фото из раздевалки после победы в матче с «Ахматом»

Московское «Динамо» после победы в выездном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:2) опубликовало командную фотографию из раздевалки.

В составе «Динамо» по одному мячу в ворота «Ахмата» отправили защитники Константин Рауш и Дмитрий Скопинцев, а также нападающий Максимилиан Филипп.

Фото можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».

Для «Динамо» сегодняшняя победа стала второй подряд в чемпионате России. В предыдущем туре команда Кирилла Новикова со счётом 1:0 обыграла «Тамбов».

«Динамо», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с «Краснодаром» (22 марта, 19:00 мск).

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