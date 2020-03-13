«Динамо» опубликовало фото из раздевалки после победы в матче с «Ахматом»
Московское «Динамо» после победы в выездном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:2) опубликовало командную фотографию из раздевалки.
В составе «Динамо» по одному мячу в ворота «Ахмата» отправили защитники Константин Рауш и Дмитрий Скопинцев, а также нападающий Максимилиан Филипп.
Фото можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».
Для «Динамо» сегодняшняя победа стала второй подряд в чемпионате России. В предыдущем туре команда Кирилла Новикова со счётом 1:0 обыграла «Тамбов».
«Динамо», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с «Краснодаром» (22 марта, 19:00 мск).
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/2020
В пятницу 13-го во всей Европе прошёл всего один приличный матч. В Грозном
Максимилиан Филипп, купленный за 20 млн евро, разыгрался, когда закрылись ведущие европейские чемпионаты.
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