Гол Глушакова и дальний удар Скопинцева — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Динамо»
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Динамо» по одному мячу забили защитники Константин Рауш и Дмитрий Скопинцев, отметившийся дальним ударом, а также нападающий Максимилиан Филипп, который реализовал пенальти. Авторами голов «Ахмата» стали хавбеки Одисе Роши и Денис Глушаков.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 30 очков. «Ахмат» (20) — на последнем, 16-м месте.
В пятницу 13-го во всей Европе прошёл всего один приличный матч. В Грозном
Максимилиан Филипп, купленный за 20 млн евро, разыгрался, когда закрылись ведущие европейские чемпионаты.
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