Гол Глушакова и дальний удар Скопинцева — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Динамо»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Динамо» по одному мячу забили защитники Константин Рауш и Дмитрий Скопинцев, отметившийся дальним ударом, а также нападающий Максимилиан Филипп, который реализовал пенальти. Авторами голов «Ахмата» стали хавбеки Одисе Роши и Денис Глушаков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 30 очков. «Ахмат» (20) — на последнем, 16-м месте.