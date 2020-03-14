Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.



«Лучшим решением будет признать сезон несостоявшимся, что позволит командам, находящимся которые внизу таблицы, избежать споров с Федерацией футбола Франции и Профессиональной футбольной лигой по поводу вылета. В регламенте указано, что команды вылетают по завершении сезона.



Руководство лиги должно отменить все результаты и начать сезон с нуля. Конечно, команды претендующие на еврокубки, будут расстроены. Но правила, которые будут применены к тем, кто борется за выживание, должны применяться и к тем, кто претендует на еврокубки. Если «Тур де Франс» прервут на 12-м этапе, вряд ли кто-то скажет, что у него есть победитель», – цитирует Оляса Get French Football News.

После 28 туров «Лион» занимает 7-е место в Лиге 1, отставая от зоны еврокубков на 9 очков. Чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за коронавируса в пятницу, 13 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.