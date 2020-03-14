Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
«Лучшим решением будет признать сезон несостоявшимся, что позволит командам, находящимся которые внизу таблицы, избежать споров с Федерацией футбола Франции и Профессиональной футбольной лигой по поводу вылета. В регламенте указано, что команды вылетают по завершении сезона.
Руководство лиги должно отменить все результаты и начать сезон с нуля. Конечно, команды претендующие на еврокубки, будут расстроены. Но правила, которые будут применены к тем, кто борется за выживание, должны применяться и к тем, кто претендует на еврокубки. Если «Тур де Франс» прервут на 12-м этапе, вряд ли кто-то скажет, что у него есть победитель», – цитирует Оляса Get French Football News.
После 28 туров «Лион» занимает 7-е место в Лиге 1, отставая от зоны еврокубков на 9 очков. Чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за коронавируса в пятницу, 13 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.
- 14 марта 2020
-
01:38
-
01:20
-
00:58
-
00:57
-
00:31
-
00:17
-
00:15
-
00:02
- 13 марта 2020
-
23:48
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
23:07
-
22:45
-
22:40
-
22:13
-
22:10
-
21:57
-
21:51
-
21:50
-
21:41
-
21:26
-
21:23
-
21:05
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:24
-
20:18
-
20:04
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:35
-
19:28