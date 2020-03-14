Роналдиньо может выиграть поросёнка в тюремном турнире по футболу

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной команды Бразилии Роналдиньо может пополнить свою коллекцию уникальным трофеем — 16-килограммовым поросёнком, который является призом за победу в тюремном турнире по футболу в Парагвае, сообщает Sport.es со ссылкой на телеканал ABC TV Paraguay.
Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра попали в тюрьму в начале марта из-за того, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.
Роналдиньо пока не решил, примет ли участие в турнире. Известно, что чемпиона мира 2002 года и обладателя «Золотого мяча» 2005 года хотят видят в своих рядах несколько тюремных команд, которые планируют бороться за поросёнка на футбольном поле.
Роналдиньо официально завершил карьеру игрока в середине января 2018 года.
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