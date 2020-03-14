«Монако» объявил об отмене тренировок после приостановки чемпионата Франции

«Монако» объявил о приостановке тренировок из-за коронавируса.

«Вчера вечером президент Франции выступил с заявлением относительно кризиса в области здравоохранения вызванного эпидемией вируса Covid-19. Административный совет LFP (Профессиональной футбольной лиги Франции) провёл совещание в пятницу 13-го марта, чтобы принять конкретное решение относительно сложившейся ситуации. Таким образом, было принято решение о незамедлительной остановке Лиги 1 и Лиги 2 до дальнейших указаний. Вследствие этого, ФК «Монако» принял решение отменить все тренировки основной команды до среды 18-го марта.

После заявлений президента страны федерация футбола Франции также заявила о незамедлительной остановке всех соревнований. Таким образом, четвертьфинальный матч Кубка Гамбарделла нашей команды U18 с «Дижоном», а также все остальные встречи команд Академии «Монако» (U17, N2), будут перенесены», — говорится в заявлении.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

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