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ВОЗ оценила совет Погба дэбать, чтобы победить коронавирус

ВОЗ оценила совет Погба дэбать, чтобы победить коронавирус
Футбол / Англия 0

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила совет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поля Погба по борьбе коронавирусом. Ранее французский хавбек призвал дэбать, чтобы победить коронавирус.

«Правильный дэб — когда вы кашляете и чихаете, прикрывая рот и нос сгибом локтя. Это хорошая практика, чтобы защитить себя и других от коронавируса. Спасибо за вашу поддержку», — говорится в записи ВОЗ в «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» ВОЗ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

Дэб — танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на «жест чихания». Движение придумали в 2014 году в США, а в 2015 году Погба впервые показал его после забитого гола.

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