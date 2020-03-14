ВОЗ оценила совет Погба дэбать, чтобы победить коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила совет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поля Погба по борьбе коронавирусом. Ранее французский хавбек призвал дэбать, чтобы победить коронавирус.

«Правильный дэб — когда вы кашляете и чихаете, прикрывая рот и нос сгибом локтя. Это хорошая практика, чтобы защитить себя и других от коронавируса. Спасибо за вашу поддержку», — говорится в записи ВОЗ в «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» ВОЗ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

Дэб — танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на «жест чихания». Движение придумали в 2014 году в США, а в 2015 году Погба впервые показал его после забитого гола.

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