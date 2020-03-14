Большинство клубов готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ не будет доигран

«Ливерпуль» могут признать чемпионом АПЛ, если сезон не будет доигран, сообщает The Telegraph.

Отмечается, практически все клубы выступили с готовностью отдать титул чемпиона Англии «Ливерпулю» в том случае, если сезон не возобновится.

Ранее стало известно, что английская Премьер-лига объявила о приостановлении розыгрыша чемпионата до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Также сообщалось, что Клубы английской Премьер-лиги могут отказаться продолжать сезон после паузы.

На данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 82 очка, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на 25 очков.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.