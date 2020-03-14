Мойес самоизолировался после контакта с Артетой, у которого обнаружили коронавирус

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес самоизолировался после контакта с наставником «Арсенала» Микелем Артетой, у которого обнаружили коронавирус, сообщает Sky Sports.

По данным источника, у специалиста нет никаких симптомов заболевания, и он принял это решение в качестве меры предосторожности.

Напомним, «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» (1:0) 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Английская Премьер-лига объявила о приостановлении нынешнего розыгрыша чемпионата до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Аналогичные меры были приняты в Чемпионшипе, Первой и Второй лигах Англии, входящих в состав Футбольной лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек.