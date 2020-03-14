Министр спорта Италии рассказал о возможных сроках возобновления Серии A

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о возможных сроках возобновления Серии A, который был остановлен из-за коронавируса.

«В Италии многие федерации решили самостоятельно остановить свою работу. Футбол — это что-то вроде мира. Был момент, когда Серия А должна была взять на себя ответственность, но не хотела делать этого, говоря, что это зависит от правительства.

Если говорить о возобновлении чемпионата, врачи говорят нам, что в конце месяца или в начале апреля мы должны увидеть первые результаты этих радикальных действий, которые требуют жертв всех. Если это так, как мы все надеемся, и через две или три недели мы начнем видеть эти результаты, это означает, что всё вернётся в прежнее русло», — приводит слова Спадафора La Gazzetta dello Sport.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.