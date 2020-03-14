«Фламенго» отклонил предложение от клуба MLS по экс-нападающему ЦСКА Витиньо

26-летний экс-нападающий московского ЦСКА Витиньо, ныне выступающий в чемпионате Бразилии за «Фламенго», мог оказаться в клубе MLS «Орландо Сити», сообщает Globo Esporte.

«Орландо» проявлял серьёзный интерес к Витиньо, однако предложенная сумма не устроила «Фламенго», который доволен последними выступлениями бразильца, ставшего обладателем Кубка Либертадорес. Трансферное окно в чемпионате MLS открыто до 5 мая, поэтому «Орландо» ещё может заполучить игрока.

Витиньо присоединился к «Фламенго» в 2018 году, на тот момент став самым дорогим игроком в истории клуба. Его трансфер из ЦСКА обошёлся бразильскому клубу в € 12 млн. с учётом бонусов. За «Фламенго» Витиньо провёл 62 матча, в которых отметился 9 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Витиньо выступал в составе ЦСКА с 2013 по 2018 год. Вместе с московской командой форвард — чемпион России в сезоне-2013/14, а также обладатель Суперкубка страны (2014, 2018). В общей сложности Витиньо провёл в составе ЦСКА 84 матча, забив 19 голов и отдав 15 результативных передач.