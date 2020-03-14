Бербатов: Симеоне превратил «Атлетико» в настоящую машину. Клопп ошибается, критикуя его

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов выступил с защитой стиля игры мадридского «Атлетико» под руководством 49-летнего аргентинского специалиста Диего Симеоне в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (4:2 общ.).

«Симеоне нужно сосредоточиться на своих методах и не заботиться о том, что говорит Клопп. Юрген ошибается, критикуя «Атлетико» за его оборону. Это выбор Симеоне, какой стиль он предпочитает для своей команды. Критика Симеоне должна исчезнуть. «Ливерпуль» прекрасно знал, как может играть «Атлетико», и всё равно не смог победить их.

Кроме того, стиль Диего очень помог команде, дважды вывел «Атлетико» в финал Лиги чемпионов и даже угрожает гегемонии «Реала» и «Барселоны» в чемпионате Испании. В самом деле, Симеоне превратил «Атлетико» в настоящую машину, поэтому никто не должен критиковать его за то, что он придерживается своих методов», — цитирует Бербатова AS.



В турнирной таблице испанской Примеры «Атлетико» занимает шестое место. В активе «матрасников» 45 очков.