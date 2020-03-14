Отец Холанда отреагировал на насмешки футболистов «ПСЖ» над сыном
Отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге прокомментировал поведение игроков «Пари-Сен Жермен» после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов. Футболисты «ПСЖ» сделали общее фото и видео в позе «дзен» — позе, в которой Эрлинг празднует забитые мячи.
«Прощай, прекрасный Париж. Обидно за результат, но в тот день он был вполне заслуженным. Всего наилучшего, демонстрируйте класс на поле и вне его», — написал на своей странице в «Твиттере» Альф-Инге, прикрепив ролик с действиями игроков французской команды.
Напомним, Эрлинг Холанд стал автором двух забитых мячей в первой встрече команд, завершившейся домашней победой «Боруссии» (2:1). В ответном матче со счётом 2:0 выиграл «ПСЖ».
Кавани — единственный из «ПСЖ», кто не насмехался над Холандом после матча с «Боруссией»
Причиной троллинга Холанда футболистами «ПСЖ» стал пост норвежца в соцсети
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