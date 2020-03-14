Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Отец Холанда отреагировал на насмешки футболистов «ПСЖ» над сыном

Отец Холанда отреагировал на насмешки футболистов «ПСЖ» над сыном
Футбол / Лига чемпионов 0

Отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге прокомментировал поведение игроков «Пари-Сен Жермен» после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов. Футболисты «ПСЖ» сделали общее фото и видео в позе «дзен» — позе, в которой Эрлинг празднует забитые мячи.

«Прощай, прекрасный Париж. Обидно за результат, но в тот день он был вполне заслуженным. Всего наилучшего, демонстрируйте класс на поле и вне его», — написал на своей странице в «Твиттере» Альф-Инге, прикрепив ролик с действиями игроков французской команды.

Напомним, Эрлинг Холанд стал автором двух забитых мячей в первой встрече команд, завершившейся домашней победой «Боруссии» (2:1). В ответном матче со счётом 2:0 выиграл «ПСЖ».

Кавани — единственный из «ПСЖ», кто не насмехался над Холандом после матча с «Боруссией»
Причиной троллинга Холанда футболистами «ПСЖ» стал пост норвежца в соцсети
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020