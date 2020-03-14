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Игроки «Валенсии», за которую выступает Черышев, пройдут тест на коронавирус

Игроки «Валенсии», за которую выступает Черышев, пройдут тест на коронавирус
Футбол / Испания 0

Руководство «Валенсии» приняло решение приостановить тренировочные занятия в связи с пандемией коронавируса. В ближайшие две недели футболисты будут заниматься индивидуально, сообщает Super Deporte.

Игрокам не рекомендуется контактировать с болельщиками. Кроме того, каждый из членов команды должен сделать специальный тест на наличие COVID-19. Результаты будут известны в начале следующей недели.

Напомним, в составе «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. В этом розыгрыше чемпиона Испании в 15 матчах (8 — в основном составе) игрок 1 забил один мяч и стал автором одной результативной передачи.

Ранее стало известно, что розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели.

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