Игроки «Валенсии», за которую выступает Черышев, пройдут тест на коронавирус

Руководство «Валенсии» приняло решение приостановить тренировочные занятия в связи с пандемией коронавируса. В ближайшие две недели футболисты будут заниматься индивидуально, сообщает Super Deporte.



Игрокам не рекомендуется контактировать с болельщиками. Кроме того, каждый из членов команды должен сделать специальный тест на наличие COVID-19. Результаты будут известны в начале следующей недели.



Напомним, в составе «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. В этом розыгрыше чемпиона Испании в 15 матчах (8 — в основном составе) игрок 1 забил один мяч и стал автором одной результативной передачи.



Ранее стало известно, что розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели.