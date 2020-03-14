Игроки «Валенсии», за которую выступает Черышев, пройдут тест на коронавирус
Руководство «Валенсии» приняло решение приостановить тренировочные занятия в связи с пандемией коронавируса. В ближайшие две недели футболисты будут заниматься индивидуально, сообщает Super Deporte.
Игрокам не рекомендуется контактировать с болельщиками. Кроме того, каждый из членов команды должен сделать специальный тест на наличие COVID-19. Результаты будут известны в начале следующей недели.
Напомним, в составе «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. В этом розыгрыше чемпиона Испании в 15 матчах (8 — в основном составе) игрок 1 забил один мяч и стал автором одной результативной передачи.
Ранее стало известно, что розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели.
Читайте также
- 14 марта 2020
-
10:37
-
10:31
-
10:14
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:28
-
09:20
-
09:18
-
08:31
-
08:06
-
06:26
-
06:13
-
05:49
-
04:59
-
04:22
-
04:10
-
03:18
-
02:50
-
02:34
-
02:14
-
01:38
-
01:20
-
00:58
-
00:57
-
00:31
-
00:17
-
00:15
-
00:02
- 13 марта 2020
-
23:48
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
23:07
-
22:45
Партнерский контент