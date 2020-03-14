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Матчи 1/4 финала Кубка Беларуси пройдут со зрителями

Матчи 1/4 финала Кубка Беларуси пройдут со зрителями
Футбол / Прочие турниры 0

Матчи 1/4 финала Кубка Беларуси пройдут со зрителями, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ). Несмотря на пандемию коронавируса, организация решила проводить матчи Кубка страны в стандартном режиме и без ограничений для зрителей. Ответные матчи 1/4 финала Кубка Беларуси запланированы на 14–15 марта.

«Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за её пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

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