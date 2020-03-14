«Зенит» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Сегодня, 14 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Урал» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Павел Шадыханов (все — Москва).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Урал».
Читайте также
- 14 марта 2020
-
13:41
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:11
-
12:58
-
12:50
-
12:37
-
12:28
-
12:21
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
11:48
-
11:47
-
11:30
-
11:28
-
11:12
-
11:00
-
10:56
-
10:37
-
10:31
-
10:14
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:28
-
09:20
-
09:18
-
08:31
-
08:06
-
06:26
-
06:13
-
05:49
-
04:59
Партнерский контент