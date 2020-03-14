«Зенит» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 14 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Урал» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Павел Шадыханов (все — Москва).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Урал».