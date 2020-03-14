«Манчестер Юнайтед» готов активировать опцию продления контракта с Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может продлить контракт с французским полузащитником Полем Погба. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, в клубе уже связались с агентом хавбека Мино Райолой.



Ранее стало известно, что Погба передумал уходить из клуба предстоящим летом. Француз будет рад остаться в стане «красных дьяволов» и даже готов продлить соглашение. Игрок впечатлён игрой хавбека Бруну Фернандеша, который перешёл в «Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» минувшей зимой. Он считает, что сможет создать отличную связку с португальцем в середине поля.



Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один год. В текущем сезоне 26-летний француз провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 8 матчей, в которых отдал две результативные передачи.