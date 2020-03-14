«Арсенал» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 14 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Рубин» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Рубин».