«Арсенал» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 14 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Рубин» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Рубин».
- 14 марта 2020
-
16:32
-
16:32
-
16:24
-
16:20
-
16:08
-
16:02
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:31
-
15:31
-
15:27
-
15:18
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:35
-
14:21
-
14:20
-
14:07
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:11
-
12:58
-
12:50
-
12:37
-
12:28
-
12:21
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
11:48