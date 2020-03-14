Бышовец: «Зенит» рискует повторить судьбу ЦСКА после ухода братьев Березуцких

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил выступления «Зенита» после зимней паузы.



«Нельзя сказать, что Малком вернулся лидером. Даже Сергей Семак говорил, что тренерский штаб находится в поисках места на поле для бразильца. Любая команда строится на лучших качествах своих футболистов, на организации игры, которая помогает им раскрыться, на сочетаниях, усиливающих их совместимость. Думаю, именно этого «Зениту» пока не хватает. Если анализировать матч с «Уфой», можно заметить, что позиционная атака петербуржцев была лишена креативности. Артём Дзюба после болезни также не всегда стабилен и эффективен на втором этаже, особенно если его визави на поле оказывается такого же роста.



Есть проблема в позиционной игре, когда появляются предпосылки для контратаки. Отсутствуют быстрое переключение на оборону и контроль соперника. Нельзя позволять противнику сохранять мяч и развивать эпизод. В этом плане команде не хватает баланса. Что касается конкретных футболистов, то Александр Ерохин не реализовал несколько моментов. Хотя это я бы отнёс к издержкам выступления на чемпионате мира. Неслучайно Дзюба говорил, что испытывал проблемы с физическим состоянием после мундиаля.



Кроме того, необходимо учитывать и возраст. Здесь «Зенит» рискует повторить судьбу ЦСКА после ухода таких игроков, как братья Березуцкие. Нет тех, кто пришёл бы им на смену. Да, есть молодёжь, хорошие иностранцы. Но на построение нового коллектива требуются время и опыт, основанный на результате», — цитирует Бышовца «RT на русском».



После зимней паузы питерский «Зенит» провёл три официальных матча и ни разу не выиграл в основное время (две ничьи, победа в овертайме в матче с «Ахматом» в Кубке России).