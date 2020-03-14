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Бензема — о карантине: делать вообще нечего. Ощущение, будто я в фильме «Я — легенда»

Бензема — о карантине: делать вообще нечего. Ощущение, будто я в фильме «Я — легенда»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Реала» Карим Бензема обратился к болельщикам. Напомним, французский форвард находится дома на карантине по рекомендации клуба.

«Мне не нравится жить на карантине. Я в своём саду, делать вообще нечего. Ощущение такое, будто я нахожусь в фильме „Я — легенда“», — сказал Бензема в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса COVID-19.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

Чемпионат Испании приостановлен минимум на две недели из-за коронавируса
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