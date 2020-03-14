Бензема — о карантине: делать вообще нечего. Ощущение, будто я в фильме «Я — легенда»

Нападающий «Реала» Карим Бензема обратился к болельщикам. Напомним, французский форвард находится дома на карантине по рекомендации клуба.
«Мне не нравится жить на карантине. Я в своём саду, делать вообще нечего. Ощущение такое, будто я нахожусь в фильме „Я — легенда“», — сказал Бензема в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса COVID-19.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.
- 14 марта 2020
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
11:48
-
11:47
-
11:30
-
11:28
-
11:12
-
11:00
-
10:56
-
10:37
-
10:31
-
10:14
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:28
-
09:20
-
09:18
-
08:31
-
08:06
-
06:26
-
06:13
-
05:49
-
04:59
-
04:22
-
04:10
-
03:18
-
02:50
-
02:34
-
02:14
-
01:38
-
01:20
-
00:58
-
00:57