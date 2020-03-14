Матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» из-за коронавируса пройдёт без зрителей

Матч 22-го тура Российской Премьр-Лиги «Сочи» — «Краснодар» станет первым, который решено провести без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.
Решение было принято в связи с постановлением главы администрации Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края».
Встреча клубов запланирована на завтра, 15 марта, и пройдёт на стадионе «Фишт». Начало — в 14:00 мск.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 72 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 145 тыс. человек, в России — 47.
Напомним, в последние несколько дней были приостановлены практически все европейские футбольные чемпионаты.
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