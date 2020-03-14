Вход на матч РПЛ с «Тамбовом» для болельщиков «Крыльев Советов» будет бесплатным
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 16 марта на стадионе «Нижний Новгород», так как на данный момент домашняя арены «Тамбова» не может принимать матчи чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Вход для самарских болельщиков на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Крылья Советов» будет бесплатным, сообщается на официальном сайте самарского клуба.
«Крылья Советов» набрали 22 очка в 21 матче и занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (22) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 47 очков в 21 матче.
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