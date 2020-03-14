Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.

«Видел интервью Савина с Кокориным. Какая-то девочка расшифровывала, и это носило полускандальный характер. Сначала прочитал, что он не будет возвращаться в «Зенит», а потом было опровержение. Мы, журналисты, попадаем в плен возможных информационных фейков. Убеждён, Кокорин вернётся.



Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Ну это право каждого человека. Хорошо, что он говорит об этом. В 90-е годы мы занимались выдавливанием из себя раба, воспитанного советской властью. Вы, молодые люди, даже не знаете, какая страшная была эта машина — КПСС. Сейчас сказки рассказывают о том, какая хорошая жизнь тогда была. Нужна новая жизнь, и мы в новую жизнь поверили. Сегодня очень сложный момент, надо делать выбор. Но надо делать выбор людям, каждому. Поэтому, если кто-то что-то пересматривает, это очень хорошо. Он должен пересматривать мнение и оценивать по поступкам», — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Кокорин: на моей аватарке Путина точно больше не будет