Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
«Видел интервью Савина с Кокориным. Какая-то девочка расшифровывала, и это носило полускандальный характер. Сначала прочитал, что он не будет возвращаться в «Зенит», а потом было опровержение. Мы, журналисты, попадаем в плен возможных информационных фейков. Убеждён, Кокорин вернётся.
Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Ну это право каждого человека. Хорошо, что он говорит об этом. В 90-е годы мы занимались выдавливанием из себя раба, воспитанного советской властью. Вы, молодые люди, даже не знаете, какая страшная была эта машина — КПСС. Сейчас сказки рассказывают о том, какая хорошая жизнь тогда была. Нужна новая жизнь, и мы в новую жизнь поверили. Сегодня очень сложный момент, надо делать выбор. Но надо делать выбор людям, каждому. Поэтому, если кто-то что-то пересматривает, это очень хорошо. Он должен пересматривать мнение и оценивать по поступкам», — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
- 14 марта 2020
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