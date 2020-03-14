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«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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«Оренбург» — «Спартак»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Спартак»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны составы «Оренбурга» и «Спартака» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Куат, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Силла.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».

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