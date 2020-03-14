Орлов: проводить Евро-2020 нужно, пусть без зрителей. Нельзя ломаться от этой болезни
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переносе чемпионата Европы на 2021 год. Ранее в СМИ сообщалось, что УЕФА сделает официальное заявление о переносе на конференции 17 марта.
«УЕФА обратился к руководителям европейских стран, чтобы способствовать проведению чемпионата Европы. Может, в Италии и не надо, но всё-таки проводить турнир нужно. Пусть без зрителей. Нельзя, чтобы жизнь останавливалась. Иначе — паника, чёрт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться. Мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Нельзя закрываться, нельзя уходить совсем в сторону. Нельзя ломаться от этой болезни», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Источник: УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на следующий год 17 марта
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