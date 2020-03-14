Маслов дебютирует за «Спартак» в матче РПЛ с «Оренбургом»
Защитник «Спартака» Павел Маслов дебютирует за московский клуб в гостевом матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Защитник попал в стартовый состав красно-белых на эту встречу.
Напомним, Маслов перешёл в «Спартак» из «Тюмени» в 2018 году. В нынешнем сезоне 19-летний защитник принял участие в 21 матче Футбольной национальной лиги в составе «Спартака-2» и забил 1 гол.
Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск.
Московский «Спартак» набрал 25 очков в 21 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 47 очков в 21 матче.
«Оренбург» — «Спартак»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
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