Маслов дебютирует за «Спартак» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов дебютирует за московский клуб в гостевом матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Защитник попал в стартовый состав красно-белых на эту встречу.



Напомним, Маслов перешёл в «Спартак» из «Тюмени» в 2018 году. В нынешнем сезоне 19-летний защитник принял участие в 21 матче Футбольной национальной лиги в составе «Спартака-2» и забил 1 гол.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск.

Московский «Спартак» набрал 25 очков в 21 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 47 очков в 21 матче.