Орлов: поставленной игры у «Зенита» нет, взламывать «автобусы» команда тоже не научилась

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил выступления «Зенита» после зимней паузы.
«У «Зенита» был отрыв 10 очков, сейчас — 6. А самое печальное для болельщиков — что команда не научилась взламывать «автобусы». Сейчас будет матч с «Уралом», который наверняка изберёт сверхоборонительный вариант.
Нет авантюристов, которые будут играть с «Зенитом» в открытый футбол. Авантюрно сыграл «Ростов», счёт — 1:6. Карпин хотел переиграть «Зенит» в открытом футболе, но не получилось.
Но поставленной игры у «Зенита» нет. Осенью к этому они подошли, а сейчас этого нет. Что с «Уфой» было? Дзюба был один среди трёх центральных защитников. Малком вроде должен был находиться поближе к Артёму, а он действовал в центре поля. Даже если Дзюба выигрывал борьбу и скидывал мяч, никого рядом не было. Есть разрозненность, а должна быть компактность», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
- 14 марта 2020
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