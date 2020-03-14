Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» выйдет на матч с «Оренбургом» самым молодым составом в XXI веке

«Спартак» выйдет на матч с «Оренбургом» самым молодым составом в XXI веке
Футбол / РПЛ 0

Стартовый состав московского «Спартака» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» станет самым молодым для клуба в XXI веке. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» красно-белых. Средний возраст команды составляет 22,45 года.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

По итогам 21 тура чемпионата России «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, «Оренбург» — на 11-м месте. Клубы разделяют два очка.

«Оренбург» — «Спартак»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Маслов дебютирует за «Спартак» в матче РПЛ с «Оренбургом»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020