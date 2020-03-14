«Спартак» выйдет на матч с «Оренбургом» самым молодым составом в XXI веке

Стартовый состав московского «Спартака» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» станет самым молодым для клуба в XXI веке. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» красно-белых. Средний возраст команды составляет 22,45 года.



«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.



Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов.



Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

По итогам 21 тура чемпионата России «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, «Оренбург» — на 11-м месте. Клубы разделяют два очка.

«Оренбург» — «Спартак»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ