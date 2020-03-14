Футболисты «Спартака» прибыли на матч с «Оренбургом» в медицинских масках

Игроки московского «Спартака» прибыли на стадион «Газовик» в Оренбурге в респираторных масках. Соответствующие фотографии опубликованы в официальном «инстаграме» столичного клуба. Таким образом футболисты пытаются снизить риск заражения коронавирусом.
Фото доступно в официальном «инстаграме» ФК «Спартак».
Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
По итогам 21 тура чемпионата России «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, «Оренбург» — на 11-м месте. Клубы разделяют два очка.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
- 14 марта 2020
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:35
-
14:21
-
14:20
-
14:07
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:11
-
12:58
-
12:50
-
12:37
-
12:28
-
12:21
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
11:48
-
11:47
-
11:30
-
11:28
-
11:12
-
11:00
-
10:56
-
10:37
-
10:31
-
10:14
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:28