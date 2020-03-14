Футболисты «Спартака» прибыли на матч с «Оренбургом» в медицинских масках

Игроки московского «Спартака» прибыли на стадион «Газовик» в Оренбурге в респираторных масках. Соответствующие фотографии опубликованы в официальном «инстаграме» столичного клуба. Таким образом футболисты пытаются снизить риск заражения коронавирусом.

Фото доступно в официальном «инстаграме» ФК «Спартак».

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



По итогам 21 тура чемпионата России «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, «Оренбург» — на 11-м месте. Клубы разделяют два очка.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.