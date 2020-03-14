Дуглас Коста потренировался с собакой в условиях карантина
Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста разместил в «Инстаграме» видео, на котором проводит тренировку с собакой. Футболист находится на карантине.
«Мой карантин проходит так», — подписал видео бразилец.
Напомним, 12 марта у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани был диагностирован коронавирус. В тот же день 121 сотрудник клуба был помещён на карантин. Чемпионат Италии также был приостановлен на неопределённое время в связи с распространением коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
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