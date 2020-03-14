Вице-президент «Вест Хэма»: если АПЛ не продолжится, сезон нужно признать недействительным

Вице-президент «Вест Хэм Юнайтед» Каррен Брэди высказалась о возможном досрочном завершении сезона в английской Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.



«Нельзя отрицать тот факт, что футбол в Англии сейчас переживает очень трудный момент. Не исключено, что все футбольные турниры в стране, включая АПЛ, будут отменены, а сезон — объявлен недействительным. Если футболисты не могут играть, соревнования не могут продолжаться.



В АПЛ рассчитывают, что небольшой перерыв поможет турниру перезапуститься, но вполне возможно, что они ошибаются. Что же будет, если чемпионат Англии не продолжится? Единственно справедливым и разумным решением будет объявить сезон недействительным. Мы не можем знать, как сложились бы обстоятельства в концовке сезона. Конечно, это огромный удар для „Ливерпуля“, который может лишиться первого за 30 лет титула в АПЛ», — приводит слова Брэди The Sun.

Чемпионат Англии приостановлен до апреля из-за коронавируса