Вице-президент «Вест Хэма»: если АПЛ не продолжится, сезон нужно признать недействительным

Вице-президент «Вест Хэм Юнайтед» Каррен Брэди высказалась о возможном досрочном завершении сезона в английской Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.
«Нельзя отрицать тот факт, что футбол в Англии сейчас переживает очень трудный момент. Не исключено, что все футбольные турниры в стране, включая АПЛ, будут отменены, а сезон — объявлен недействительным. Если футболисты не могут играть, соревнования не могут продолжаться.
В АПЛ рассчитывают, что небольшой перерыв поможет турниру перезапуститься, но вполне возможно, что они ошибаются. Что же будет, если чемпионат Англии не продолжится? Единственно справедливым и разумным решением будет объявить сезон недействительным. Мы не можем знать, как сложились бы обстоятельства в концовке сезона. Конечно, это огромный удар для „Ливерпуля“, который может лишиться первого за 30 лет титула в АПЛ», — приводит слова Брэди The Sun.
- 14 марта 2020
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